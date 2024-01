Ecco Stengs, l’ex promessa olandese che potrebbe cambiare aria. La Fiorentina è una possibilità per il mancino del Feyenoord. VIDEO

Tra i candidati per entrare a far parte del pacchetto esterni d’attacco della Fiorentina c’è anche il classe ’98 olandese Calvin Stengs, attualmente al Feyenoord dopo le esperienze incolore a Nizza ed Anversa nelle ultime due stagioni. Stengs si è formato nel vivaio dell’AZ Alkmaar, prima di passare in Ligue 1 un paio di anni fa con grandissime aspettative, senza lasciare però il segno.

Il ritorno in patria dopo due avventure nebulose

Il ritorno in Olanda sembra aver giovato al giocatore, assistito dal Team Raiola. In 22 presenze stagionali, Stengs ha messo insieme 7 gol e 9 assist tra Eredivisie, Champions League e Coppa D’Olanda. Riecheggiano le parole del calciatore dopo la gara in Champions contro la Lazio: “Mi piacerebbe giocare in Serie A? Ora sono concentrato sul Feyenoord, però sì, sarebbe bello”. Insomma, l’ala di Nieuw-Vennep ha già espresso il proprio gradimento al Belpaese.

Piede sinistro e ottima qualità tecnica

Mancino puro, non disdegna anche l’utilizzo del piede destro. Longilineo, alto più di un metro e 80, ha grande qualità tecnica e un dribbling fulminante. Piuttosto veloce, ha visione di gioco e predilige agire sulla destra per rientrare, ma può anche spostarsi a sinistra. Stengs è riuscito a risollevarsi dopo un infortunio al crociato in avvio di carriera che lo ha penalizzato non poco, incappando in pochissime problematiche di natura fisica negli sviluppi successivi.

Ecco ora dei video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore del Feyenoord: