Repubblica: Kean toglie spazio a Beltran

Un articolo presente, intitolato: “L’estate di Beltran Olimpiadi, modulo e tanta concorrenza”. Sottotitolo: “L’argentino in partenza non sarà una prima scelta per Palladino gli impegni in nazionale gli faranno saltare tutta la preparazione”. Nel sommario: “L’arrivo di Kean gli toglie spazio nel 3-4-3 del nuovo tecnico. E poi Pradè sta cercando anche altri attaccanti per rinforzare il reparto”.

Lucca e Zaniolo

E ancora sul mercato: “Lucca è una pista sempre calda, mentre per Zaniolo la società viola punta tutto sull’accordo trovato da tempo con il Galatasaray”.