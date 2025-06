Appuntamento di gala per l'Italia Under 21 che stasera chiuderà il programma dei quarti di finale dell'Europeo, contro la Germania. E anche uno spettatore d'eccezione come il neo ct Rino Gattuso che ha deciso di seguire da vicino i ragazzi dell'ultima nazionale giovanile, a Dunajska Streda. Occasione per mettersi in mostra dunque per i tre ragazzi in orbita viola: da Ndour e Bianco, già di proprietà della Fiorentina, a Fazzini che lo diventerà a breve.