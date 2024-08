Un confronto delicato tra Gudmundsson e il Genoa: Tentazione Fiorentina. Quella viola è l'unica offerta che...

Confronto in arrivo in casa Genoa, alla presenza della dirigenza del club, di Alberto Gilardino e Albert Gudmundsson.

Rientro in gruppo?

Ne parla stamani Il Secolo XIX, dove si legge che servirà per capire se per l'islandese ci potrà essere il rientro in gruppo, in vista della partita contro l'Inter, e questo sia dal punto fisico, ma soprattutto da quello mentale.

Gudmundsson è al centro di una trattativa con la Fiorentina, che è arrivata praticamente a raddoppiargli l'ingaggio e per lui la realtà viola rappresenta una tentazione da non sottovalutare.

Dalla Fiorentina l'unica offerta

Il quotidiano genovese riporta anche il fatto che quella dei gigliati è l'unica offerta concreta pervenuta per l'attaccante in questi mesi.