L'Under 17 continua a volare, Under 16 e Under 15 restano indigeste alla Lazio. I risultati delle giovanili della Fiorentina

Non solo la Primavera, che ha pareggiato 1-1 al Viola Park contro l'Empoli. In questi giorni sono scese in campo anche le altre formazioni giovanili della Fiorentina, a partire dall'under 18 di Papalato che oggi ha pareggiato 1-1 sul campo della Roma. Continua a volare l'under 17 di Capparella, che ha vinto 3-2 in casa della Salernitana rimanendo prima a punteggio pieno dopo otto partite giocate.

Buon risultato anche per l'under 16 di Guberti, che al momento è penultima ma è stata in grado di fermare sull'1-1 la Lazio terza in classifica. Contro i biancocelesti al Viola Park ha invece vinto 3-1 l'under 15 di Pettinari, che si porta sul podio a meno due dal Palermo secondo e a sei punti dalla capolista Empoli.