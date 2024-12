Pucci: "Uno striscione per Bove stasera, da Antognoni a Barone, siamo scioccati e depressi perché ne abbiamo viste troppe"

Questa sera la Fiorentina ritorna in campo per la prima volta dopo quello che è accaduto a Edoardo Bove. Per il match di Coppa Italia contro l'Empoli, sono previste circa 14 mila persone allo stadio e il centrocampista viola sarà sicuramente al centro dei pensieri dei tifosi gigliati.

“Uno striscione ci sarà, la partecipazione sarà forte - spiega il presidente dell'Associazione Centro di Coordinamento Viola Club, Filippo Pucci a La Gazzetta dello Sport - Siamo scioccati e un po' depressi".

Poi aggiunge: “Ne abbiamo viste troppe a Firenze. Da Antognoni a Baretti, da Cecchi Gori a Pioli, da Astori a Barone”. Oggi i tifosi, che con l'abbonamento avevano inclusa questa sfida, faranno sentire la propria vicinanza a Bove.