L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, concentrandosi soprattutto sull'attacco della Fiorentina e i suoi interpreti, toccando poi anche altri temi.

‘Non so cosa passi nella testa di Nzola adesso’

“Bisognerebbe essere nella testa di Nzola, che è stato tagliato da un tecnico che conosce molto bene, sennò non sarebbe arrivato un altro centravanti come Belotti, a meno che l’allenatore non c’entri nulla col mercato della Fiorentina. Dopo gli scampoli con Frosinone, Lazio e Torino, non so che motivazioni possa avere, ma ci affidiamo alla sua professionalità. Arthur è perfetto per un centrocampo a tre e penserei a questa soluzione. Bonaventura sta rivedendo la sua posizione e potrebbe tra l'altro anche pensare di rinnovare”.

‘Belotti? Non mi aspettavo chissà cosa dopo Roma e col Torino…’

“Nelle ultime gare Beltran è stato il più positivo, non so dire al momento chi sceglierei tra Belotti e Nzola. Buongiorno col Gallo non si è nemmeno spettinato, non è che mi aspettassi chissà che dopo l'esperienza alla Roma. Ha voglia e disponibilità ma serve anche altro. Nel secondo tempo col Toro le idee sono state poche e confuse, diventa difficile trovare lati positivi. Italiano dovrà scegliere di volta in volta le soluzioni più adatte, nelle difficoltà attuali della squadra. Non è facile però, soprattutto se Gonzalez non ritrova una condizione ottimale”.