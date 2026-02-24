È passato anche dalla Fiorentina nella stagione 2003-2004 l’ex centrocampista Christian Manfredini, che in inverno però lasciò Firenze per passare al Perugia. A fine anno gli umbri persero lo spareggio proprio con la Fiorentina, che salì in A, e finendo in B. Manfredini ha svelato alcuni aneddoti dell’esperienza al Perugia al canale YouTube Pro Football Podcast.

‘Passai al Perugia… e sono retrocesso in Serie B’

“Iniziai la stagione alla Fiorentina, squadra contro cui avevo debuttato in A in maglia Chievo, e la chiusi al Perugia, retrocedendo in B nello spareggio promozione/retrocessione proprio con i viola. In Umbria giocai con Saadi Gheddafi, un’esperienza incredibile. Un ragazzo tranquillissimo e molto alla mano, ma pur sempre il figlio di un capo di stato”.

‘Ci allenavamo con le guardie del corpo a bordo campo’

“La sua famiglia era proprietaria della Tamoil ed una volta si presentò in spogliatoio con 1000€ di buoni benzina per ogni calciatore, una vera chicca, magnifico. Ci allenavamo con le sue guardie del corpo attorno a tutto il campo, una cosa incredibile”.