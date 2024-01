Dopo il flop in Supercoppa, la Dinamo ci riprova: Brekalo disposto ad accettare il rientro in patria

Brekalo, dopo il flop in Supercoppa, torna forte la Dinamo Zagabria?

Josip Brekalo sembra in uscita da Firenze da quasi un mese. L’esterno offensivo viola non ha reso come sperato e sta valutando varie offerte di mercato, anche se solamente una pare convincere totalmente il calciatore croato della Fiorentina.

Salerno non convince Josip

Croazia vicina – come riporta Alfredo Pedullà - il club in questione è la Dinamo Zagabria, la quale ultimamente ha migliorato l’offerta e convinto totalmente il calciatore. Le varie proposte giunte alla società di Commisso sono state messe in secondo piano – tra tutte quella della Salernitana. Josip vuole tornare a casa per giocarsi le sue chances in vista dell'Europeo.