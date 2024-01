Ecco Rodriguez, l'ex promessa dell'Uruguay. L'ultima idea della Fiorentina sulle ali. VIDEO

L’affare Vargas va per le lunghe? La Fiorentina allora intanto si muove per Brian Rodriguez, classe 2000 in forza ai messicani del Club America, ex promessa (finora) non mantenuta del calcio uruguaiano.

L'esplosione effimera di Rodriguez

Rodriguez si mise in mostra nel Mondiale Under 20 del 2019, segnando anche due reti con l’Uruguay. Ha poi trova spazio in Nazionale maggiore, mettendo insieme 21 presenze, 4 reti e 2 assist, prendendo parte alle sfide della ‘Celeste’ un po’ a intermittenza. L’ultima presenza in Nazionale risale a metà ottobre, nel 2-2 con la Colombia. Poco dopo il calciatore si è infortunato al ginocchio sinistro ed è fermo dal 29 ottobre scorso avendo subito anche un'operazione chirurgica, un fatto da considerare. L'agente del calciatore è lo stesso di Lucas Torreira, Oscar Bentacourt ed ecco un altro fattore importante.

Un talento che non ha rispettato le attese

Rodriguez è un’ala sinistra che può giocare anche sull’altro lato del tridente, destro naturale. Un calciatore di talento, di ottima tecnica e in possesso di colpi notevoli, tuttavia le aspettative non le ha mantenute. Abile nel dribbling, a tal punto da eccedere spesso nel portare palla. Un carattere forte e piuttosto complesso da gestire. Prodotto del vivaio del Penarol, sembrava dovesse spaccare il mondo, invece finora ha scelto l’MLS al Los Angeles e poi il Messico al Club America, con in mezzo un’avventura (deludentissima) in B spagnola all’Almeria.

La valutazione? La cifra su cui si aggira il costo del cartellino del ragazzo di Tanqueras è tra i 6 ed i 7 milioni di euro attualmente. Ecco ora dei video per dare un’idea delle caratteristiche del giocatore uruguaiano del Club America: