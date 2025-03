L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, intervistato da Sky ha detto: “E' una notte molto bella per noi. I tifosi sono stati fantastici e voglio ringraziarli, al pari dei ragazzi che hanno dato tutto e hanno fatto una grande prestazione. E' una notte bella e ce la meritavamo”.

E poi: "Non riusciamo ad avere continuità di gioco per tutti i novanta minuti. Hanno fatto un primo tempo fantastico dove potevamo fare 4 o 5 gol. Basta solo continuare ad insistere e lavorare2.

Inoltre: “Abbiamo bisogno di Gudmundsson, devi lasciarlo libero di svariare ed occupare gli spazi liberi. Ma non solo lui è stato bravo, ma anche tutta la squadra. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo provato e siamo andati a prenderli anche molto alti”.

Infine: “La notte non dormo per mettere a posto questa situazione perché i giocatori hanno le qualità per farlo, ma la continuità si trova col lavoro. A me piace che la squadra continui a giocare. Kean e Gudmundsson? Bello vederli insieme perché si sono cercati, anche gli ingressi di Zaniolo e Beltran sono stati positivi”.