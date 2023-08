Un difensore dell'Inter rischia di saltare (anche) la Fiorentina, ma con i nerazzurri ci potrebbe essere un nuovo acquisto importante

Francesco Acerbi non ci sarà contro il Cagliari. Il difensore dell'Inter è ancora infortunato e non sarà del match contro i sardi. L'ex Lazio proverà a recuperare per la prossima gara di Serie A contro la Fiorentina a San Siro, ma le sue condizioni saranno da valutare nel corso della prossima settimana.

Intanto, proprio in difesa, in casa Inter potrebbe arrivare un rinforzo importante: Benjamin Pavard. Il giocatore dovrebbe arrivare dal Bayern Monaco e potrebbe essere convocato già contro i viola.

