Nel corso dell'ultimo mercato invernale, Edin Dzeko ha lasciato la Fiorentina per andare a giocare nella Serie B tedesca, nelle fila dello Schalke 04.

La gara col Parma

Con i viola c'è stato un momento esatto in cui il centravanti ha capito che era finito tutto. Quale? E' lui stesso a raccontarlo alla Bild: "Stavamo giocando a Parma. Era una partita molto importante per la Fiorentina contro una squadra candidata alla retrocessione. Ero in panchina. Stavamo perdendo dopo l'intervallo e mi stavo riscaldando. Pochi minuti prima della fine, l'allenatore ha fatto un altro cambio, ha tolto un difensore e ne ha inserito un altro. Allora mi sono detto: 'Non si può continuare così'".

Una nuova sfida

Dopo quella partita Dzeko ha cominciato ad interrogarsi: "Mi sono chiesto cosa volessi e di cosa avessi bisogno. La risposta è stata chiara: uno stadio emozionante, tifosi entusiasti e un club che mi avrebbe motivato di nuovo dall'interno. All'improvviso mi è venuto in mente lo Schalke". Anche perché lì c'era il suo amico e compagno di nazionale Nikola Katic.