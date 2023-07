Un ex Viola, che aveva appeso gli scarpini al chiodo, li riprende e torna in Eccellenza. A quasi 42 anni ha deciso di tornare in scena

L’Athletic Palermo si è assicurato un colpo d’esperienza: Mario Alberto Santana. L'ex Fiorentina che si era ritirato il 18 giugno 2021 ora è pronto a tornare nel mondo del calcio non da allenatore né da dirigente, ma sempre da calciatore e lo farà con l’Atheltic Palermo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

A quasi 42 anni e dopo il ritiro di due stagioni fa Mario Alberto Santana ha deciso di rimettersi in gioco. Infatti, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l‘ex calciatore di Palermo, Fiorentina e Napoli tra le tante ha deciso di rimettersi i scarpini e tornare in campo indossando la maglia dell’Athletic Palermo, società che milita in Eccellenza Siciliana.