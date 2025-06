Arriva dal Regno Unito un'interessamento per Amir Richardson centrocampista della Fiorentina e nazionale marocchino. Il West Ham è alla ricerca di rinforzi a centrocampo per la prossima stagione e sembra puntare al classe 2002 ex Reims.

La richiesta della Fiorentina

Secondo quanto riferito su X da Actu Foot Maroc, pagina molto attenta alle vicende di calciomercato riguardanti i giocatori marocchini, la Fiorentina sarebbe pronta a valutare un’offerta da circa 8,5 milioni di sterline, ovvero circa 10 milioni di euro, per Richardson.

L'accordo proposto dal West Ham si estenderebbe fino al 2027.

Le altre squadre che cercano Richardson

Sembra in ogni caso non mancare la concorrenza per Richardson, dato che anche Aston Villa, Eintracht Francoforte e la Lazio allenata da Maurizio Sarri sarebbero sulle tracce del centrocampista viola.