Serena: "La Fiorentina si è mossa meglio di tutte sul mercato. E ora Pioli..."

Intervenuto su 1 Station Radio, l'ex giocatore della Fiorentina, ora allenatore, Michele Serena, ha fatto il suo elogio al mercato viola.

“Meglio di tutte”

“Per me la Fiorentina è la squadra che si è mossa meglio di tutte - ha detto - E' riuscita a fare quel passo in avanti che serviva”.

“Una rosa di qualità”

E poi: "Nelle scorse stagioni è arrivata un po’ corta ed infatti non non ha potuto portare a casa trofei, pur essendo arrivata a giocare diverse finali. Adesso Pioli ha a disposizione una rosa numerosa e di qualità, che gli consente di fare scelte in maniera libera in base alle competizioni e mantenere sempre un ottimo livello".