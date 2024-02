"Nzola aveva già fatto l'esterno con Italiano ma il tridente non funzionava. E Ranieri disperato non sapeva a chi appoggiarla"

Sul Corriere Fiorentino si parla della prova viola e del caos che ha regnato sovrano, in particolare sulle posizioni offensive:

"Nzola, tra l’altro, aveva già giocato esterno sempre con Italiano a Trapani e La Spezia. Va detto che era quattro anni più giovane e che si era trattato di una trentina di partite — per altro tra serie B e C — rispetto alle quasi 200 giocate da prima punta. Un motivo ci sarà. Il tridente iniziale, obbligato, non ha funzionato del tutto. Dopo una mezzora le telecamere hanno inquadrato un labiale di Ranieri piuttosto chiaro: 'Non so a chi darla'".