Un centrocampista a Firenze c'è ma per modo di dire: si tratta di Sofyan Amrabat, una situazione surreale quella del marocchino, rientrato controvoglia dopo il prestito onerosissimo al Man Utd ma ancora senza destinazione. Come riporta La Nazione, il classe '96 si è allenato prima a parte e poi parzialmente in gruppo ma resta un corpo estraneo e, nonostante la società pensi anche ad un possibile reintegro, Palladino per ora dovrebbe tenerlo fuori dai prossimi test, contro Montpellier, Grosseto e Friburgo.