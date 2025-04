Il direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti, come risaputo, ha un passato alla Reggiana dove si è fatto riconoscere per le sue capacità. Il club granata, ora in lotta per la salvezza in Serie B, ha tra i suoi giocatori migliori il talentuoso classse 2003 Antonio Vergara, centrocampista di proprietà del Napoli. Ripreso da una rottura del crociato (scorsa stagione), la prima annata con continuità è andata molto bene, tanto da attirare attenzioni.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Vergara piace anche in Serie A: c'è il Parma sulle sue tracce. Da non sottovalutare, tuttavia, anche l'interesse della Fiorentina: proprio Goretti aveva chiesto informazioni al Napoli qualche settimana fa, conoscendo già il ragazzo. Sarà il club partenopeo a decidere a fine stagione.