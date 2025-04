Nel prossimo mercato la Fiorentina punterà su innesti di giovani di prima qualità. Lo scrive stamani La Nazione, dove si legge anche che Pradė e Goretti hanno un taccuino ben fornito e dove ci sono almeno tre profili di rilievo.

Trequartista del Velez

Il primo di questi è Alvaro Montoro, classe 2007 del Velez Sarsfield. E' un trequartista molto duttile, impiegato e impiegabile sia come uomo di centrocampo, sia come esterno offensivo. Ha una valutazione più che abbordabile (5 milioni e ovviamente un diritto da garantire al Velez sulla futura rivendita).

Il gioiello del River

Altro obiettivo è Franco Mastantuono, classe 2007 del River Plate. Qui la concorrenza è già forte, molto forte. Anche lui è un trequartista con licenza di muoversi come esterno ed è considerato uno dei talenti emergenti del calcio sudamericano. Qui la valutazione è già importante perché il River ha già sparato sopra i 15 milioni di euro.

E in Spagna…

Infine c'è Fer Lopez, classe 2004 del Celta Vigo. Spagnolo, attaccante, con predisposizione a giocare come punta esterna più che da centravanti. Anche in questo caso siamo sui 5 milioni di euro come valutazione.