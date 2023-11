Fiorentina, guarda la tua tifoseria: anche tu puoi fare la tua parte di fronte a questa tragedia

Una vigilia così per Fiorentina-Juventus non si era (fortunatamente) mai vissuta. L'atmosfera non è quella di festa, non è quella di attesa per una partita che la tifoseria viola aspetta da un anno intero. Il pensiero di tutti va ai fiorentini e a tutte le persone toscane coinvolte nella terribile alluvione che ha colpito diversi paesi qualche ora fa, causando danni oltre a 7 morti.

Una vigilia che tanti ragazzi della Curva Fiesole ma anche normali tifosi viola hanno passato nel fango di Campi Bisenzio e zone limitrofe per aiutare chi più ne aveva bisogno. Anche oggi il copione si ripete e probabilmente si ripeterà per i giorni a seguire.

La decisione di non esserci stasera sugli spalti del Franchi, presa dai gruppi organizzati viola, per essere presenti anche stasera dove c'è più bisogno ha ricevuto l'appoggio di larga parte della tifoseria viola, oltre che delle istituzioni politiche (vale la pena ricordare l'attacco frontale fatto dalla Curva proprio alle istituzioni nell'ultimo comunicato di ieri sera).

Il tifo viola si è mosso nel concreto, prima con la raccolta di materiale, poi con squadre sul posto. E se al Franchi Fiorentina-Juventus si giocherà, sarebbe bello che arrivasse un segnale concreto anche da parte della società viola, che nelle scorse ore ha fatto sentire la propria vicinanza alle popolazioni colpite con un comunicato.

Molti però, soprattutto sul web, si aspettano una mossa concreta da parte della società viola, magari devolvendo parte dell'incasso del match di stasera alla popolazione alluvionata. Per chi ne ha più bisogno e anche per i tanti tifosi viola che avrebbero voluto essere presenti al Franchi ma non ci potranno essere. Una scelta, questa, in testa al presidente Commisso. Fiorentina, guarda la tua tifoseria e sii orgogliosa. Anche tu puoi fare la tua parte.