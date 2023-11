Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato dell'aiuto dei ragazzi della Curva Fiesole e di tanti tifosi viola nelle zone disastrate dell'alluvione e della decisione di non essere allo stadio stasera. Queste le sue parole:

“Ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera, invece che essere alla partita, saranno a Campi Bisenzio. Andrò a trovarli e a ringraziarli perché hanno dato prova di forza di valori. Così come 20 anni fa, quando la squadra era in C2 la sostennero con abbonamenti e grande tifo, oggi sono nelle zone alluvionate. Vedere questi valori e questo impegno, mi fa pensare che il 12esimo uomo, nei momenti che contano, è animato dai valori che contano. Per me questi ragazzi sono motivo di orgoglio”.