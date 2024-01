Il "no" della Fiorentina per Martinez Quarta. Il Napoli non può puntare all'argentino, così vira su altri ex obiettivi viola

Il Napoli cerca difensori per rinforzarsi e, tra le ipotesi, c'è anche il centrale della Fiorentina Lucas Martinez Quarta. Un obiettivo non facile, il cui valore di mercato si è alzato tanto in questi ultimi mesi dopo le buone prestazioni in viola. Proprio per questo, non è una possibilità da considerare fattibile a gennaio.

“La Fiorentina dice no”

“La Fiorentina non vuole cedere in nessun modo Martinez Quarta adesso, non sarà del Napoli”, dice il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti a Radio Marte.

In compenso, il club azzurro ha individuato altri profili. Piacciono due ex obiettivi viola: Nehuen Perez dell'Udinese e Arthur Theate del Rennes.