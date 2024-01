Il Napoli chiede Barak, ma la Fiorentina spara alto. E Quarta è praticamente incedibile

Ci sono stati contatti su più fronti in queste ultime ore tra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri, che stanno cercando più rinforzi sul mercato, hanno chiesto informazioni di su Antonin Barak, ma i viola hanno sparato alto per il suo trequartista, che costa almeno 10 milioni.

Niente da fare per il ‘Chino’

Da Napoli hanno chiesto anche di Martinez Quarta, con i margini di una possibile operazione che ad oggi sembrano più che esigui, visto che il centrale argentino è un punto fermo della difesa. Il fatto che abbia già segnato anche 5 gol lo rende di fatto imprescindibile per Italiano.

Sondaggio viola per Zanoli, ma…

Nell'altra direzione, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Alessandro Zanoli per la fascia destra, ma l'obiettivo principale (e più vicino) per i viola rimane Faraoni dell'Hellas Verona.

