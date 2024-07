Non c'è posto per tutti gli abbonati in Curva Fiesole: che fare? Il problema della vendita a fasi e il rischio per gli abbonamenti easy

La campagna abbonamenti per i tifosi della Fiorentina per la prossima stagione porta con sé ovvie problematiche, relative ai posti disponibili durante il restyling parziale dello stadio Franchi. Essendo tutta la Curva Fiesole fuori uso per l'intera annata, ci saranno da trasferire tantissimi tifosi in Curva Ferrovia. E lo spazio potrebbe non bastare.

Il problema logistico per i tifosi viola

Come intuibile dalla limitata capienza della Curva Ferrovia e come confermato oggi dal presidente dell'ACCVC Filippo Pucci, non tutti gli abbonati in Curva Fiesole riusciranno a rinnovare. Attualmente manca una disponibilità di 2500 posti circa rispetto al numero di abbonamenti sottoscritti la scorsa stagione in Fiesole. Una disparità che preoccupa tanti tifosi della Fiorentina, non tanto gli abbonati pro (che già da domani potranno sottoscrivere il rinnovo) quanto quelli easy, che avranno la possibilità di agire solo dal 17 luglio.