In merito alla situazione della Fiorentina e dello stadio, il presidente dell'ACCVC Filippo Pucci è intervenuto a Lady Radio: “C'è un'aria di indecisione completa, ci sono tanti punti interrogativi irrisolti e inoltre non c'è ancora tutta quella ambizione che è stata sbandierata nella costruzione della squadra. Non si è proprio capito bene il concetto di ambizione. Più che altro dipende dal livello di partenza: da dove parti? Quello definisce i tuoi obiettivi. Chiaramente Atalanta e Cagliari hanno ambizioni diverse, ma senza che mi dicano il punto di partenza…”.

“Tanti tifosi rischiano di rimanere fuori”

Sullo stadio Franchi e sulla questione campagna abbonamenti: “Il settore ospiti è un nodo della questione perché toglie un sacco di posti. Se rimane dov'è attualmente, resteranno fuori circa 2500 tifosi che avevano l'abbonamento in Curva Fiesole. Questo è un grande rischio”.