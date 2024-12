Colbrelli: "Bove mi ha risposto, abbiamo parlato di ciò che abbiamo vissuto in quegli attimi. Per lui ci sono se ne avrà bisogno"

La vicenda che ha colpito il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove sta fortunatamente incontrando notizie positive sulle sue condizioni di salute. L'ex ciclista su strada italiano Sonny Colbrelli ha vissuto questa situazione sulla sua pelle, soggetto a convulsioni e salvato da massaggio cardiaco con defibrillatore. Ha parlato in merito a Tuttobiciweb.it: “Non guardo spesso le partite, ma in quel momento la stavo vedendo nel bar di un mio amico. E al momento del malore mi sono immobilizzato, nella testa sono ripartiti i pensieri e ricordi che ho di quel giorno. Sono stato travolto da un mix di emozioni tali che ho preferito tornare a casa”.

“A Bove ho scritto e mi ha risposto, per lui ci sono. Abbiamo parlato tanto”

E aggiunge: “A Bove avevo scritto un messaggio su Instagram, dicendogli le capisco le sensazioni di quei momenti e di esserci passato prima di lui. Siamo fortunati di poterne parlare ancora oggi. Edoardo mi ha risposto ringraziandomi, abbiamo parlato di ciò che abbiamo vissuto in quegli attimi. Se ne avrà bisogno, io per lui ci sono. Possiamo parlare e confrontarci quando vorrà. Consiglio? Affidarsi alla competenza dei medici per la sua salute. Io misi da parte la mia carriera per la famiglia, anche se volevo tornare”.