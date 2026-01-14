L'ultima idea si chiama Bijol. C'è la volontà di regalare a Vanoli il rinforzo più funzionale

E' in difesa che manca il colpo vero della Fiorentina in questo mercato invernale. Al di là di una serie di uscite, Pietro Goretti e Fabio Paratici dovranno essere bravi a prendere un centrale che rinforzi l'intero reparto.

L'ultima candidatura

L'ultima candidatura in ordine di tempo, scrive La Nazione, è quella che porta a Jaka Bijol, compagno di squadra di Jack Harrison al Leeds. Ex Udinese, la Fiorentina lo ha trattato a lungo prima dell'approdo in Premier League. Un'idea, come ce ne sono altre.

Rinforzo funzionale

Prima di prendere un centrale, il club si prenderà un po’ più di tempo per ponderare bene la scelta, scrive sempre stamani il Corriere dello Sport-Stadio. C'è la volontà di regalare a Vanoli il rinforzo più funzionale ai suoi dettami tattici, visto e considerato che la sua squadra è terza per gol subiti in Serie A, dopo Udinese e Torino.