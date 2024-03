Simic: "Non meritavamo di perdere. Questa Fiorentina è più forte di quella che affrontai quando ero in Italia"

Lorenco Simic, difensore del Maccabi Haifa, ha parlato dopo la partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "Non meritavamo di perdere questa partita, siamo andati in vantaggio due volte e potevamo portare la partita. Certo che possiamo vincere al ritorno. Abbiamo una squadra forte e che ha carattere, lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo capire ciò che abbiamo fatto bene e ciò che abbiamo fatto male per poi giocare meglio nel ritorno"

E sulla Fiorentina: "Secondo me questa è più forte rispetto alla squadra che ho incontrato in Serie A quando giocavo a Empoli. Sappiamo che ha un grande valore, ha giocatori forti e di esperienza. Se non sei concentrato un minuto prendi gol. Ho giocato in Italia, lo avevo detto ai miei compagni ma siamo stati sfortunati e non meritavamo di perdere"