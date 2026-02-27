Il giornalista e telecronista di Sky Stefano De Grandis ha commentato così a Sky Sport la brutta partita della Fiorentina contro lo Jagiellonia: “Succede in tutti gli sport un rilassamento mentale, un po’ come quello che è accaduto alla Fiorentina. La squadra viola è entrata in campo pensando fosse una formalità, fare passare novanta minuti con grande serenità. Poi è andata subito sotto e poi non è mai riuscita a gestire il gioco”.

Sui giocatori in campo

Su alcuni giocatori viola in campo contro lo Jagiellonia si è espresso così: "De Gea che ha fatto passare minuti di paura nel finale, poi guardiamo quanti giocatori sono fuori ruolo: Dodô fa l’ala destra ed è un terzino, Fazzini è un trequartista e fa l’ala sinistra. Hai tante ruote di scorta ma probabilmente la strada non era cosi in discesa come si pensava. La stanchezza è un concetto strano perché i viola hanno giocatori che non stanno giocando come Fazzini. Secondo me è un fatto di concentrazione. La Fiorentina ha dovuto giocare una partita con l’angoscia invece che con la serenità"

Su De Gea

Poi ha commentato l'errore del portiere viola De Gea: “De Gea ha fatto un inizio di stagione brutta, poi si era ripreso nella seconda parte e oggi fa una paperona. Su un tiro dai 25m molto leggibile, lui ci va molto leggero la prende e poi se la lascia scappare dalle mani e la palla si insacca. Sono tante imperfezioni anche da parte della difesa poi da uno come lui ci si aspetta un tipo di intervento diverso”