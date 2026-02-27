​​

header logo

"La Fiorentina ha dovuto giocare una partita con l’angoscia invece che con la serenità. Stanchezza? Concetto strano per giocatori come Fazzini"

Redazione /

Il giornalista e telecronista di Sky Stefano De Grandis ha commentato così a Sky Sport la brutta partita della Fiorentina contro lo Jagiellonia: “Succede in tutti gli sport un rilassamento mentale, un po’ come quello che è accaduto alla Fiorentina. La squadra viola è entrata in campo pensando fosse una formalità, fare passare novanta minuti con grande serenità. Poi è andata subito sotto e poi non è mai riuscita a gestire il gioco”.

Sui giocatori in campo

Su alcuni giocatori viola in campo contro lo Jagiellonia si è espresso così: "De Gea che ha fatto passare minuti di paura nel finale, poi guardiamo quanti giocatori sono fuori ruolo: Dodô fa l’ala destra ed è un terzino, Fazzini è un trequartista e fa l’ala sinistra. Hai tante ruote di scorta ma probabilmente la strada non era cosi in discesa come si pensava. La stanchezza è un concetto strano perché i viola hanno giocatori che non stanno giocando come Fazzini. Secondo me è un fatto di concentrazione. La Fiorentina ha dovuto giocare una partita con l’angoscia invece che con la serenità"

Su De Gea

Poi ha commentato l'errore del portiere viola De Gea: “De Gea ha fatto un inizio di stagione brutta, poi si era ripreso nella seconda parte e oggi fa una paperona. Su un tiro dai 25m molto leggibile, lui ci va molto leggero la prende e poi se la lascia scappare dalle mani e la palla si insacca. Sono tante imperfezioni anche da parte della difesa poi da uno come lui ci si aspetta un tipo di intervento diverso”

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (3)