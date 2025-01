La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, la trattativa avanzata

Un articolo sulla Fiorentina lo troviamo stamani all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 30

Il pezzo in questione è titolato: “La Fiorentina in crisi adesso punta su Man Trattativa avanzata”. Sottotitolo: “Ikoné e Kayode in uscita, serve almeno un altro esterno offensivo. Il romeno costa 15 milioni”.

Meditazione

Articolo che inizia così: “Il day after porta da una sola parte: al calciomercato. La Fiorentina, in crisi, ferita dall'ennesimo risultato negativo, cioè il pari interno di domenica contro il Torino, in 10 dal 33', medita sul da farsi”.