Dal Portogallo allentano la presa su Mina, ma sul difensore della Fiorentina ci sono sirene anche dalla Turchia

Arrivano novità su quello che potrebbe essere il futuro di Yerry Mina, che forse un po' a sorpresa è tra i nomi più cercati in casa Fiorentina. Su di lui ci sarebbero gli occhi del Porto e di altri club esteri, tra cui anche qualcuno dalla Turchia. Il portale turco Fanatik riporta come sarebbe il Besiktas ad essersi interessato del colombiano, soprattutto nel caso arrivasse l'addio del centrale Amartey.

Per quanto riguarda le piste lusitane, invece, è Record ad allentare l'interesse del Porto per il ragazzo, che piace ma non è il preferito per il rinforzo in difesa.