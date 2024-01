Una formula che la Fiorentina sta utilizzando spesso e che è stata fondamentale per Rodriguez

Per convincere il Club America a scendere dai dieci milioni chiesti per la cessione di Brian Rodriguez, la Fiorentina ha utilizzato una formula che, ultimamente, ritorna spesso.

La percentuale sulla futura rivendita

Oltre alla cifra base, al club messicano è stata garantita una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Giusto per fare un esempio, è stata adottata anche per il trasferimento di Gino Infantino dal Rosario Central la scorsa estate.

Sconto sull'immediato

Le squadre centro e sudamericane scommettono così sulla possibile esplosione di un giocatore che possa moltiplicare gli introiti, anche se non nell'immediato. In cambio la Fiorentina riesce ad ottenere uno sconto sul costo del cartellino adesso. Basti pensare che per prendere Rodriguez è scesa sui 7 milioni di euro.