Proc. Brian Rodriguez: "Spero si possa chiudere l'affare con la Fiorentina, ecco i dettagli sul contratto che potrebbe firmare"

Pista Rodriguez sempre più calda

L'agente dell'esterno uruguaiano Brian Rodriguez, Edgardo Lasalvia, ha parlato del possibile addio del suo assistito in direzione Firenze. Queste le sue parole a Sport890.

‘Spero faccia presto le valige’

"La Fiorentina lo sta aspettando, spero faccia presto le valige. La società viola gli offre un contratto quadriennale con opzione per il quinto, l’America si terrà una percentuale”. Mancano solo gli ultimi dettagli per il suo arrivo in viola.