Così come Fiorentina e Betis Siviglia (che si affronteranno), in finale di Conference League c'è anche il Chelsea. Dopo lo 0-3 in favore dell'andata, i Blues ieri avevano il non arduo compito di gestire la gara contro il Legia Varsavia, persa per 1-2. Un risultato ininfluente ai fini del doppio confronto, ma che ha lasciato grande amaro in bocca per i protagonisti. Non solo per i tifosi.

Lo ammette il terzino destro Reece James al termine della sfida, parlando alla BBC: “Ci siamo un po' rilassati probabilmente considerando l'ampio vantaggio, ma è stato un grave passo indietro. E finora stavamo facendo progressi… Abbiamo mancato di rispetto alla Conference, è giusto che paghi se non ti prepari adeguatamente. Tifosi? Capisco la loro frustrazione perché siamo stati frustranti da guardare”.