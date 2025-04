Nonostante la semifinale raggiunta, i tifosi del Chelsea sono su tutte le furie: "Siete vergognosi, esonerate l'allenatore immediatamente"

Non è bastato il passaggio del turno in semifinale di Conference ai tifosi del Chelsea, che hanno visto la propria squadra sconfitta contro il Legia Varsavia per 1-2 a Stamford Bridge nella gara di ritorno dei quarti. Grazie al 3-0 dell'andata, i Blues hanno strappato il pass per il passaggio del turno e ora affronteranno gli svedesi del Djurgårdens.

Il clima in casa Chelsea non sembra dei migliori, con i tifosi che sono abituati a ben altri palcoscenici rispetto alla Conference League. E sotto gli ultimi post della società inglese, i fans dei Blues si sono scatenati attaccando squadra e allenatore, l'italiano Enzo Maresca.

Defeat in the second leg, but we progress to the semi-finals of the UEFA Conference League. #CFC | #UECL pic.twitter.com/XrBDTWJe97 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2025

“Siete vergognosi” e “Esonerate immediatamente l'allenatore” tra i commenti più frequenti, con una rabbia per la sconfitta in casa contro i polacchi che non sembra essere andata giù. E in diversi si dicono preoccupati per le prestazioni della squadra in vista di una possibile finale contro Real Betis o Fiorentina. Il Djurgårdens sembra essere solo una formalità.