Fiorentina-Real Betis, una semifinale dal vero sapore europeo: ecco giorni e orari del doppio confronto con gli spagnoli

Sarà una vera sfida dal sapore europeo quella tra Fiorentina e Real Betis, con le due squadre che si sfideranno in semifinale di Conference League, in una doppia gara andata e ritorno. Il sorteggio di Nyon ha deciso che sarà la Fiorentina ad avere il favore del ritorno in casa, con la partita di andata che dunque si giocherà al Benito Villamarin di Siviglia.

L'andata della sfida è fissata per giovedì 1 maggio alle 21.00, mentre il ritorno al Franchi è previsto una settimana dopo, giovedì 8 maggio, con fischio d'inizio sempre alle 21.00. In contemporanea, stessi giorni e stessi orari, si giocherà l'altra semifinale tra Chelsea e Djurgårdens.