Non solo Holm, c'è un altro acciacco fisico per l'Atalanta dopo la gara con il Monza: si tratta di Rafael Toloi, centrale italo-brasiliano e storico componente della rosa atalantina. Per lui un problema muscolare alla coscia a metà ripresa che l'ha costretto al cambio con Djimsiti e quasi certamente lo terrà fuori dalla gara di mercoledì contro la Fiorentina.