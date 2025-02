L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio di alcuni temi caldi di casa viola. Queste le sue parole: "L'Inter a Firenze pensava di vincere in ciabatte e invece ha trovato una Fiorentina attenta e pronta a ottenere il risultato. Una vittoria che mi ha entusiasmato. Palladino ha fatto la cosa giusta schierando quella formazione e scegliendo quell'idea di gioco. Stasera io terrei lo stesso assetto tattico, ma cambiando qualcosa.

Per esempio al posto di Richardson metterei Folorunsho, al posto di Parisi metterei Fagioli o Cataldi con a sinistra Mandragora per un centrocampo solido fisicamente e folto. Ad ora rigiocare con gli stessi 11 sarebbe un suicidio, il piglio che abbiamo visto l’altra sera non so se è replicabile tre giorni dopo".