Lutto nel mondo del calcio, anche viola: si è spento Carlo Mazzone

Aveva 86 anni Carlo Mazzone, personaggio storico per il calcio italiano, abitato per oltre 40 anni da calciatore e poi soprattutto da allenatore. L'ex tecnico anche della Fiorentina (a Firenze tra il 1975 e il 1978) si è spento oggi nella sua Roma. Protagonista soprattutto ad Ascoli, dove era ed è un vero e proprio idolo, ma ex anche di Cagliari, Bologna, Brescia, Perugia e Livorno, dove aveva chiuso la carriera da allenatore nel 2006. Da parte della redazione di Fiorentinanews.com le più sentite condoglianze ai familiari.