Lo scontro tra Comune di Firenze e Fiorentina ha preso il via da ormai alcuni giorni, dopo le parole del direttore generale viola Barone. Alle quali, adesso, ha risposto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sulle pagine de La Repubblica.

“I fiorentini sapranno scegliere”

Ecco le sue parole: “Il mio amore per la Fiorentina è documentato e comprovato da quanto successo nel 2002. Chi lavora per Firenze e la Fiorentina mi troverà sempre pronto a sedermi al tavolo per contribuire con loro. Però credo anche che i fiorentini non siano condizionabili da certi appelli; sapranno sicuramente scegliere il bene della città, come hanno sempre fatto”.