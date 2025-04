Ancora titolare oggi Fabiano Parisi che al media ufficiale della Fiorentina ha parlato così:

“E' il terzo anno consecutivo, non è roba da poco, la Fiorentina è forte e proveremo a giocarci la semifinale contro una squadra forte. Obiettivo raggiunto e andiamo avanti così. Oggi tutti hanno fatto una grandissima prestazione, il mister mi ha dato più fiducia e sono contento. La forza del gruppo mi aiuta a stare in campo. I gol? Abbiamo provato in settimana i punti deboli del Celje, le imbucate di Pongracic, sono cose provate che ci chiede il mister in settimana. Ora il Cagliari? E' un momento dove tutte le sfide sono importanti, dobbiamo recuperare la forma fisica, a Cagliari sarà difficilissimo. Stasera siamo stati bravi a rimanere in partita e gestire il risultato”.