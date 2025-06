Anche il Parma ufficializza il suo allenatore. Sarà Cuesta a sostituire Chivu sulla panchina dei ducali

In attesa dell’ufficialità da parte della Fiorentina dell’arrivo di Stefano Pioli in panchina, questo pomeriggio anche un’altra squadra di Serie A ha ufficializzato il tecnico in vista della Prossima stagione. Stiamo parlando del Parma di Kyle Krause che, dopo aver raggiunto la salvezza ed esser stato costretto a salutare Christian Chivu, ha scelto di prendere una decisione clamorosa.

Il nuovo allenatore del Parma ha compiuto da poco 30 anni

I Ducali infatti hanno appena affidato la propria panchina a Carlos Cuesta, classe ’95 e fino a qualche settimana fa collaboratore di Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal. Nato a Palma di Maiorca il giovane spagnolo non è mai stato alla guida di una prima squadra, si è costruito da solo una carriera in panchina, praticamente senza aver mai giocato ad alti livelli.

Questo l’annuncio ufficiale del Parma, arrivato con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“Parma Calcio è lieto di annunciare che, a decorrere dal 1° luglio prossimo, Carlos Cuesta sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra Maschile. Cuesta, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ha siglato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento per la stagione successiva. Il presidente Kyle J. Krause e tutta la famiglia Parma Calcio rivolgono a Carlos un caloroso benvenuto. La presentazione dell’allenatore è fissata per giovedì 26 giugno alle ore 15.00, nella sala stampa Gianfranco Bellè dello stadio Ennio Tardini di Parma“.