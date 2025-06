Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento attuale in casa gigliata.

“Si parlava di Fazzini già a gennaio, e lo reputo un possibile buon acquisto. E’ un centrocampista di qualità e quantità, può tornare sempre utile in mezzo al campo, e considerando che la Fiorentina rinuncerà ad alcune sue pedine a centrocampo credo che lui possa essere un profilo idoneo: dopo gli addi di queste ultime settimane credo che servano almeno due centrocampisti. Secondo me ha ampi margini di miglioramento, e credo che in un contesto tecnico come quello di Firenze, senza nulla togliere ad Empoli, potrebbe migliorare ancora di piu. Come profilo ci può stare, può fare al caso della Fiorentina”.

“Dzeko è perfetto per la Fioretina, può giocare anche in coppia con Kean”

Un commento anche sull’arrivo di Dzeko: “E’ uno di quei pochi centravanti che conosco poco egoista, solitamente gli attaccanti sono il contrario. Il Bosniaco è questa tipologia di attaccanti, in carriera ha fatto tanti gol ma anche tantissimi assist. Ha dei piedi eccezionali, con una tecnica unica, e per questo lo reputo ottimale per la Fiorentina. Nei mesi scorsi, nel analizzare i profili da affiancare a Kean, si parlava della possibilità di che un nuovo arrivo potesse offuscare le prestazioni del classe 2000 ma con Dzeko non è un ragionamento da fare. Per le sue caratteristiche possono giocare anche assieme, e credo che Pioli un pensiero ce lo farà: Dzeko ha dimostrato di esaltarsi come seconda punta in appoggio di un centravanti. La scelta della tipologia di calciatore è perfetta. E’ chiaro che il contraltare è rappresentato dall’età, ma se fosse stato piu giovane posso dire con certezza che non sarebbe mai venuto a Firenze”.

“Futuro di Gudmundsson? Molto dipenderà da lui”

Qualche parola anche sul futuro di Gudmundsson: “Il discorso molto verterà su cosa deciderà di fare il giocatore. Non credo che il Genoa possa mettersi di traverso per il semplice fatto che la volontà del giocatore è il fattore fondamentale. E’ vero che la Fiorentina cercherà di avere uno sconto, o una formula diversa per risparmiare qualche spicciolo, e sta cercando di sottolineare e dar peso al fatto che il giocatore, anche se per il momento è considerato innocente, ha una causa pendente su di se e per questo attende che sia risolta. Si sente dire che ci sono tante squadre sulle sue tracce ma i contratti sono firmati dai calciatori, e se il ragazzo dimostrerà di voler restare ancora a Firenze non vedo come si possa far diversamente”.

“Kean in Premier? La vedo molto dura. Ecco perchè”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “E’ vero che in Inghilterra ha tanti club che lo seguono, ma vanno fatte alcune considerazioni. Le prime 5 della classifica non credo che sappiano cosa farsene di un centravanti come lui, hanno talmente tanta qualità davanti che un attaccante come Kean non serve a niente. Il Manchester United ed il Tottenham devono riconquistare i propri tifosi, e dubito che pensino ad uno come Kean, oltretutto hanno un gioco che difficilmente favorisce le sue caratteristiche. Senza dimenticarci che lo United è arrivato 18esimo in classifica: se spendessero 52 milioni per Kean, il ragazzo non avrebbe la stessa vita che ha a Firenze. Piu vieni pagato e maggiori sono le pressioni a tuo carico”.