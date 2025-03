Amichevole per l'Italia Under 21 di Nunziata, che sfida l'Olanda a Venezia. Titolare un centrocampista della Fiorentina

Torna in campo anche l'Italia Under 21, che durante la sosta ha in programma due amichevoli per avvicinarsi agli Europei di categoria, a giugno. Oggi gli Azzurrini vanno in campo contro l'Olanda al ‘Penzo’ di Venezia e il commissario tecnico Carmine Nunziata ha dato fiducia dal primo minuto al centrocampista della Fiorentina Cher Ndour. Fischio d'inizio alle ore 18:15.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA U21 (4-3-3): Desplanches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian, Miretti, Ndour; Baldanzi, Gnonto, Koleosho. CT: Nunziata.

OLANDA U21 (4-2-3-1): OLANDA U21 (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Asante, Flamingo, Goes, Salah-Eddine; Proper, Banzuzi; Manhoeff, Fitz-Jim, Goes; Emegha. CT: Reiziger.