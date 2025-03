C'è un po' di Fiorentina nell'Italia Under 19 del ct Alberto Bollini, che si complica la strada verso gli Europei. Si è appena conclusa la prima delle tre gare dell'Elite Round, decisivo per la qualificazione all'Europeo di categoria, e gli Azzurrini hanno pareggiato 1-1 contro la Lettonia allo ‘Scida’ di Crotone.

Una gara sfortunata per l'Italia di Bollini

L'Italia ha trovato il vantaggio alla mezz'ora con il gol del giovane talento del Genoa Jeff Ekhator. La squadra resta poi in netto controllo della fase offensiva e schiaccia gli ospiti, creando molte più occasioni, ma al minuto 87 arriva la doccia fredda con il definitivo 1-1 segnato da Joksts. Finale nervosissimo, con un'espulsione da segnalare per la Lettonia. Il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli ha giocato tutta la partita da titolare, mentre l'esterno viola ora in forza alla Juve Stabia Niccolò Fortini è entrato dalla panchina a circa venti minuti dalla fine. Immediatamente dopo il pareggio lettone, il classe 2006 ha colpito il legno con la sua conclusione sfiorando un nuovo vantaggio azzurro.

Un girone che si fa molto complicato

E adesso? Si fa complicata per l'Italia, che dovrà sfidare a Catanzaro entrambe le finaliste della scorsa edizione dell'Europeo di categoria, ovvero Spagna (sabato 22) e Francia (martedì 25). Un percorso tortuoso già sulla carta adesso rischia di complicarsi ulteriormente, vista la competitività degli avversari. L'altra gara di oggi è stata vinta dagli iberici per 2-1 nei confronti dei transalpini. La sfida di sabato è già decisiva.