La Nazionale Under 19 si gioca l'accesso agli europei nei prossimi quindici giorni: ci sono due giocatori della Fiorentina

Il sogno di poter bissare il titolo europeo Under 19 del 2023 passa per la Calabria. Tra Crotone e Catanzaro, gli Azzurrini guidati da Alberto Bollini saranno impegnati da mercoledì 19 a martedì 25 marzo nell'Elite Round di qualificazione alla fase finale della competizione, in programma in Romania dal 13 al 26 giugno.

Un solo posto in palio, con l'Italia - che ha chiuso prima, a punteggio pieno e senza subire reti il Gruppo 8 della prima fase - che mercoledì 19 affronterà a Crotone la Lettonia all'esordio prima di sfidare a Catanzaro le due finaliste dell'Europeo 2024, Spagna (sabato 22) e Francia (martedì 25). Le restanti tre partite si disputeranno a Cosenza, con lo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' che mercoledì 19 alle 14 ospiterà la rivincita della finale tra spagnoli e francesi, vinta 2-0 a Belfast dalla Spagna nel luglio scorso grazie alle reti di Iker Bravo e Assane Diao, due calciatori che militano nell'attuale Serie A con Udinese e Como. Francia-Lettonia e Lettonia-Spagna si giocheranno infine al centro sportivo 'Real Cosenza'.

Nella lista dei convocati ci sono due giocatori della Fiorentina

Bollini ha ufficializzato la lista dei 20 calciatori (di cui 13 classe 2006, cinque classe 2007 e due classe 2008, Andrea Natali e Francesco Camarda) che parteciperanno all'Elite Round, con il raduno previsto a Milano nella serata di domenica 16 e la partenza per Catanzaro fissata per il giorno successivo. Le tre gare dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV. Della Fiorentina presenti il portiere Tommaso Martinelli e il laterale della Juve Stabia, ma di proprietà gigliata, Niccolò Fortini.

Questa la lista completa dei convocati per i prossimi impegni:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan), Leonardo Mendicino (Cesena), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Emanuele Sala (Milan), Lorenzo Venturino (Genoa);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter).