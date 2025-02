La Nazione: Kayo-Sottil, addio senza rimpianti

Due pagine sulla Fiorentina, presenti all'interno de La Nazione di oggi.

Pagina 4

Tutta la pagina per: “Viaggio nella rivoluzione d'inverno Folo, Ndour, Zaniolo e poi Fagioli: la Fiorentina come una Nazionale Kayo-Sottil, addio senza rimpianti”. Sottotitolo: “Così Pradè ha trasformato la rosa a disposizione di Palladino. Quella ‘vecchia’ squadra che non c'è più”.

Pagina 5

Qui leggiamo: “Chiamatelo laboratorio Raffaele Difesa a tre e ”albero di Natale" E' una squadra dai mille volti La certezza? Addio agli esterni". Sottotitolo: “Come cambia l'assetto tattico del gruppo viola dopo gli acquisti e le cessioni del mercato d'inverno”.