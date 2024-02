FOTO - E Cabral si prende la prima pagina dei quotidiani sportivi portoghesi: "Matador"

Gol, assist e Benfica in semifinale di Taça de Portugal (coppa nazionale). Così l'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral si è preso la prima pagina dei quotidiani portoghesi questa mattina, soprattutto quello del famoso “A Bola”.

Foto a tutta pagina per l'attaccante brasiliano, con il titolo “Matador”. L'ex viola è stato protagonista assoluto nel quarto di finale contro il Vizela, con un gol e un assist servito a Joao Mario importantissimi nel 2-1 finale che è valso il passaggio del turno per il Benfica. Dopo un inizio di stagione difficile, l'attaccante sembra aver trovato la sua dimensione in terra lusitana.