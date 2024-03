Un'ottima notizia arriva per tutti i tifosi della Fiorentina, e anche per la società viola. Paolo Marcheschi, esponente di Fratelli d'Italia, a Radio Bruno Toscana, riporta che è ufficialmente arrivata la proroga per i lavori all'Artemio Franchi fino al 2028.

Due anni in più per tenere i tifosi al Franchi

Adesso nei prossimi sessanta giorni si dovrà verificare il progetto, ma non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo, visto che i lavori sono già cominciati. Questo significa inoltre che adesso ci sono due anni in più per ultimare i lavori di ristrutturazione, finanziati dal piano PNRR. Ma non è finita qui.

Niente Padovani, la Fiorentina non dovrà cambiare casa

La Fiorentina a questo punto - se vorrà - potrà giocare al Franchi sempre, anche durante tutto il corso dei lavori, dato che questi potranno godere di tempo extra per essere mandati in porto. Niente Padovani dunque, nessun tipo di spostamento, la società viola potrà avere i tifosi viola al Franchi per tutta la durata dei lavori.